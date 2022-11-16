Талех Казымов: На валютном рынке наблюдается стабильность

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается стабильность, что влияет и на стабильность курса.

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается стабильность, что влияет и на стабильность курса.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он также напомнил, что ЦБА с сентября этого года начал внедрять новые инструменты денежно-кредитной политики: "Наша цель - усилить влияние учетной ставки на инфляцию за счет депозитных процентов. В этой сфере мы уже видим положительные тенденции. Они проявляются в рост активности на рынке и влиянии процентных ставок ЦБА на ставки по депозитам. В сентябре-октябре на межбанковском рынке было заключено 208 сделок на 2,4 млрд манатов, что является историческим максимумом".