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Талех Казымов: На валютном рынке наблюдается стабильность

Талех Казымов: На валютном рынке наблюдается стабильность В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается стабильность, что влияет и на стабильность курса.
Финансы
16 ноября 2022 г. 17:37
Талех Казымов: На валютном рынке наблюдается стабильность

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается стабильность, что влияет и на стабильность курса.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он также напомнил, что ЦБА с сентября этого года начал внедрять новые инструменты денежно-кредитной политики: "Наша цель - усилить влияние учетной ставки на инфляцию за счет депозитных процентов. В этой сфере мы уже видим положительные тенденции. Они проявляются в рост активности на рынке и влиянии процентных ставок ЦБА на ставки по депозитам. В сентябре-октябре на межбанковском рынке было заключено 208 сделок на 2,4 млрд манатов, что является историческим максимумом".

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Версия на английском языке Azerbaijan's central bank: Stability observed in currency market
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Valyuta bazarında sabitlik müşahidə olunur"

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