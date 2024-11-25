Талех Казымов: Инфляция у торговых партнеров повлияла на рост цен в Азербайджане

Талех Казымов: Инфляция у торговых партнеров повлияла на рост цен в стране

В январе-октябре этого года инфляция у торговых партнеров Азербайджана повлияла на рост цен в стране на 6,1 процентных пункта.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

При этом, по его словам, годовая инфляция в 2024 году оставалась в пределах целевого показателя.

"В октябре этого года индекс потребительских цен составил 103,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наш анализ показывает, что на этот показатель повлияли как внешние факторы, так и антиинфляционные меры, реализуемые в стране. В частности, повышение номинального эффективного курса маната снизило инфляцию на 3,1 процентных пункта. Прямое чистое влияние внешних факторов повысило ее на 3 процентных пункта. К концу года ожидается инфляция 5,1%, вместо июльского прогноза в 5,4%. Пересмотр связан с более низкой инфляцией у торговых партнеров", - отметил председатель.