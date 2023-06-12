Талех Кязимов: Функционирование учетной ставки - очень большой и сложный процесс

Функционирование учетной ставки в Азербайджане - очень большой и сложный процесс. На это нужно время.

Функционирование учетной ставки в Азербайджане - очень большой и сложный процесс. На это нужно время.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

При этом он отметил, что межбанковские процентные ставки начинают меняться, как только ведомство меняет учетную ставку: "Это также означает, что эта трансмиссия уже начала работать. Наша цель - сохранить краткосрочные процентные ставки. В настоящее время эффективность учетной ставки неудовлетворительна. Но наша команда очень рада, что эта трансмиссия начала работать. Когда система станет более эффективной, мы увидим ее влияние на проценты по кредитам и депозитам. Каждый месяц мы проводим встречи с банками, чтобы эта система была эффективной".