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Талех Кязимов: Функционирование учетной ставки - очень большой и сложный процесс

Талех Кязимов: Функционирование учетной ставки - очень большой и сложный процесс Функционирование учетной ставки в Азербайджане - очень большой и сложный процесс. На это нужно время.
Финансы
12 июня 2023 г. 12:43
Талех Кязимов: Функционирование учетной ставки - очень большой и сложный процесс

Функционирование учетной ставки в Азербайджане - очень большой и сложный процесс. На это нужно время.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

При этом он отметил, что межбанковские процентные ставки начинают меняться, как только ведомство меняет учетную ставку: "Это также означает, что эта трансмиссия уже начала работать. Наша цель - сохранить краткосрочные процентные ставки. В настоящее время эффективность учетной ставки неудовлетворительна. Но наша команда очень рада, что эта трансмиссия начала работать. Когда система станет более эффективной, мы увидим ее влияние на проценты по кредитам и депозитам. Каждый месяц мы проводим встречи с банками, чтобы эта система была эффективной".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Uçot dərəcəsinin işləməsi çox böyük və mürəkkəb prosesdir"

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