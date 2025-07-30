Талех Казымов: Азербайджан увеличил долю финансового сектора в ВВП

Талех Казымов: Азербайджан увеличил долю финансового сектора в ВВП

Азербайджан достиг значительных успехов в управлении инфляцией в пределах целевого диапазона ЦБА, увеличении глубины финансового сектора, повышении доли финансового сектора в ВВП и в целом расширении доступа к финансам.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, об этом заявил председатель регулятора Талех Казымов на первом заседании подрабочей группы по макроэкономической устойчивости.

Он отметил, что макроэкономическая устойчивость имеет ключевое значение для стабильного экономического роста, защиты экономики от внешних и внутренних шоков, а также обеспечения социального благополучия и инклюзивного развития. По его словам, реализуемые в рамках Стратегии (социально-экономического развития на 2022-2026гг - ред.) меры уже дали положительные результаты.

Казымов подчеркнул необходимость совершенствования политики в сфере макроэкономической и финансовой стабильности на 2027–2030гг для дальнейшего укрепления устойчивости экономики.

На заседании его участники обсудили предложения по направлениям работы в рамках подготовки Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы.