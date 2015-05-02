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    Такехико Накао: Мы готовы сотрудничать с Азиатским банком развития инфраструктуры в различных отраслях

    У нас есть договоренности по совместному финансированию во многих отраслях

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Мы готовы сотрудничать с Азиатским банком развития инфраструктуры (АБРИ) в различных отраслях". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 48-летнего собрания Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР) заявил президент банка Такехико Накао, отвечая на вопросы журналистов. 

    По его словам, достигнуты соглашения по сотрудничеству между АБР и АБРИ во многих отраслях: “Часть нашей деятельности связана со снижением уровня бедности, а другая часть - с развитием инфраструктуры. С этой точки зрения наши мнения совпадают с АБРИ. У нас есть договоренности по совместному финансированию во многих отраслях".

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