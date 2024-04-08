Тайваньская TSMC получила субсидию в размере $6,6 млрд на производство чипов в Аризоне

Крупнейший производитель чипов и микросхем - тайваньская компания TSMC получила субсидию в размере 6,6 млрд долларов на развитие бизнеса в американском штате Аризона, а также согласилась на увеличение своих инвестиций в американское подразделение фирмы на

Крупнейший производитель чипов и микросхем - тайваньская компания TSMC получила субсидию в размере 6,6 млрд долларов на развитие бизнеса в американском штате Аризона, а также согласилась на увеличение своих инвестиций в американское подразделение фирмы на 25 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр торговли США Джина Раймондо.

"TSMC расширяет свои производственные возможности здесь, в Аризоне, так что впервые самые продвинутые чипы будут производиться тут, в США", - приводит ее слова американская газета The Washington Post.

Тайваньская компания откроет в Аризоне три завода. По информации агентства Reuters, первый начнет работу в первой половине 2025 года. В 2028 году запустят второй - для производства самых передовых в мире 2-нанометровых процессоров, а уже к 2030 году тайваньский гигант построит третий.

Reuters сообщает, что TSMC наряду с госсубсидиями дополнительно получит льготные кредиты в размере 5 млрд долларов. Кроме того, тайваньский производитель полупроводников намерен расширить инвестиции в свое американское подразделение с 40 млрд до 65 млрд долларов.

Отметим, что ранее из-за землетрясения на Тайване компания оценила свои убытки примерно в 60 млн долларов.

Утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. По последним данным, четыре человека погибли, пострадали более 90.