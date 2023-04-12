О нас

Таир Миркишили: На восстановление освобожденных территорий потрачено около 6,5 млрд манатов

Таир Миркишили: На восстановление освобожденных территорий потрачено около 6,5 млрд манатов За последние два года из государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий было израсходовано около 6,5 млрд манатов.
Финансы
12 апреля 2023 г. 12:11
Таир Миркишили: На восстановление освобожденных территорий потрачено около 6,5 млрд манатов

За последние два года из государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий израсходовано около 6,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, в отчете Счетной палаты за 2022 год отражен аудит части этих средств.

"В прошлом году Счетная палата впервые использовала в отчетности ориентированную на результаты бюджетную модель. И это достойно похвалы", - сказал Миркишили.

Он отметил, что в 2022 году запланировано 48 аудитов, 46 из них уже проведены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan spends about $3.8B on restoration of liberated territories
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azad edilmiş ərazilərin bərpasına 6,5 mlrd manata yaxın vəsait xərclənib"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
12 апреля 2023 г. 12:24
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
12 апреля 2023 г. 12:16
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
11 апреля 2023 г. 20:30
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
11 апреля 2023 г. 19:07
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
11 апреля 2023 г. 19:04
Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе
Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе
11 апреля 2023 г. 18:25
МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане
МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане
11 апреля 2023 г. 17:54
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих в результате армянской провокации 
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военнослужащих в результате армянской провокации 
11 апреля 2023 г. 17:37
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района
11 апреля 2023 г. 17:10
В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана
В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана
11 апреля 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi