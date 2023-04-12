Таир Миркишили: На восстановление освобожденных территорий потрачено около 6,5 млрд манатов

За последние два года из государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий было израсходовано около 6,5 млрд манатов.

За последние два года из государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий израсходовано около 6,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, в отчете Счетной палаты за 2022 год отражен аудит части этих средств.

"В прошлом году Счетная палата впервые использовала в отчетности ориентированную на результаты бюджетную модель. И это достойно похвалы", - сказал Миркишили.

Он отметил, что в 2022 году запланировано 48 аудитов, 46 из них уже проведены.