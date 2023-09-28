Таир Миркишили: За законное доминированное положение на рынке штраф не предусматривается

Кодекс конкуренции, принятие которого ожидается в Азербайджане, не предусматривает наложения штрафа за доминирующее положение субъекта предпринимательства.

Кодекс конкуренции, принятие которого ожидается в Азербайджане, не предусматривает наложения штрафа за доминирующее положение субъекта предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, если компания, достигшая доминирующего положения, не нарушает никаких правил, на нее не налагается штраф: “Но,если она нарушает правила, то есть искусственно повышает цены, и в соглашении с другими не допускает на рынок другого предпринимателя, то на нее налагается штраф. Допустим, если у компании 90% доли рынка, но она не нарушает никаких правил, на нее не будет налагаться штраф".