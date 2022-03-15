Таир Миркишили: Инструментов для усиления политики инфляционного таргетирования должно быть больше

Для усиления политики инфляционного таргетирования в Азербайджане важно расширить перечень инструментов.

Для усиления политики инфляционного таргетирования в Азербайджане важно расширить перечень инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения на заседании парламента отчета о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

"Считаем похвальным увеличение профицита счета текущих операций и нейтрализацию давления на манат. Но в то же время вызывает беспокойство рост годового уровня инфляции в отчетном году" - отметил депутат.

По словам Миркишили, продолжение тенденции роста мировых цен на продовольствие, а также увеличение вероятности возникновения дефицита в этой сфере может сделать неизбежным на некоторое время применение государственного контроля над ценами на жизненно важные продукты или нормативами прибыли: "Напомню, что такие инструменты есть в законе "Об антимонопольной деятельности" и применяются в мировой практике".

В то же время депутат отметил, что проделанная работа по совершенствованию финансово-бюджетной системы, работа по переходу на бюджетирование, ориентированное на результат, оценивается положительно: "Но мы считаем, что в этой сфере можно сделать еще больше".

По словам Миркишили, анализ проверок, проведенных Счетной палатой в государственных органах, показывает, что необходима постоянная работа по планированию бюджетных средств, постановке целей, повышению подотчетности и прозрачности расходования средств: "В то же время, признавая, что дотации из бюджета играют важную экономическую роль, хотел бы отметить, что некоторые дотации могут быть полезны для потребителей услуг, а не для тех, кто предлагает услуги".