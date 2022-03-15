Таир Миркишили: Финансовая поддержка охватила более 133 тысяч налогоплательщиков

Важной поддержкой для предпринимателей в прошлом году стала финансовая поддержка в рамках пакета экономических мер против пандемии, охватившая более 133 тысяч налогоплательщиков.

В прошлом году финансовая поддержка в рамках пакета экономических мер против пандемии охватила более 133 тысяч налогоплательщиков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения отчета о деятельности Кабинета министров в 2021 году на сегодняшнем заседании парламента.

T. Миркишили также отметил, что несмотря на то, что в прошлом году исполнено 96,1% бюджетных расходов, в ходе исполнения отдельными государственными органами важно еще больше улучшить показатели качества: “Превышение прогноза исполнения доходов госбюджета на 2021 год, в том числе местных, является положительным моментом”