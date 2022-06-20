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Таир Миркишили: Доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись

Таир Миркишили: Доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись За пять месяцев года валютные доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись.
Финансы
20 июня 2022 г. 11:42
Таир Миркишили: Доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись

За пять месяцев года валютные доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения обновленного законопроекта "О госбюджете Азербайджана за 2022 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Тахир Миркишили.

По его словам, это также связано со скачком цены на газ: "За первые три месяца этого года в платежном балансе доходы от нефти приблизились к 3,8 млрд долларам, доходы от эксперта газа – к 3,5 млрд долларов".

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Версия на английском языке Tahir Mirkishili: Azerbaijan's oil and gas export revenues equalize for first time in history
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azərbaycanın neft və qaz ixracından gəlirləri tarixdə ilk dəfə bərabərləşib"

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