Таир Миркишили: Доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись

За пять месяцев года валютные доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись.

За пять месяцев года валютные доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые в истории сравнялись.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения обновленного законопроекта "О госбюджете Азербайджана за 2022 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Тахир Миркишили.

По его словам, это также связано со скачком цены на газ: "За первые три месяца этого года в платежном балансе доходы от нефти приблизились к 3,8 млрд долларам, доходы от эксперта газа – к 3,5 млрд долларов".