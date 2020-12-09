Таир Миркишили: Армения увязла в долгах

Наша экономическая сила сыграла большую роль в достижении победы Азербайджана

Мы уничтожили 40% армянской армии, ее хребет сломлен. По приблизительным подсчетам, в ближайшие 15-20 лет страна-оккупант не сможет снова создать армию.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, Армения увязла в долгах.

"Наша экономическая сила сыграла большую роль в достижении победы Азербайджана. Победа поставила перед нами новые вызовы. Перед нами стоит задача принятия новых законов и внесения изменений в соответствующие законы. И мы сделаем все возможное в этом направлении", - отметил депутат.