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Таир Миркишили: Армения увязла в долгах

Таир Миркишили: Армения увязла в долгах Наша экономическая сила сыграла большую роль в достижении победы Азербайджана
Финансы
9 декабря 2020 г. 11:50
Таир Миркишили: Армения увязла в долгах
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Мы уничтожили 40% армянской армии, ее хребет сломлен. По приблизительным подсчетам, в ближайшие 15-20 лет страна-оккупант не сможет снова создать армию.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, Армения увязла в долгах.

"Наша экономическая сила сыграла большую роль в достижении победы Азербайджана. Победа поставила перед нами новые вызовы. Перед нами стоит задача принятия новых законов и внесения изменений в соответствующие законы. И мы сделаем все возможное в этом направлении", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Ermənistan borc içindədir”

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