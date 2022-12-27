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Тахир Миркишили: Зарплата сотрудников дипслужбы вырастет

Тахир Миркишили: Зарплата сотрудников дипслужбы вырастет После принятия в Азербайджане законопроектов о внесении поправок в законы "О социальном страховании", "О дипломатической службе" и Налоговый кодекс зарплата сотрудников дипслужбы вырастет.
Финансы
27 декабря 2022 г. 12:22
Тахир Миркишили: Зарплата сотрудников дипслужбы вырастет

После принятия в Азербайджане законопроектов о внесении поправок в законы "О социальном страховании", "О дипломатической службе" и Налоговый кодекс зарплата сотрудников дипслужбы вырастет.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"Этот рост уже предусмотрен в госбюджете на 2023 год. Финансовая нагрузка проекта известна, и в будущем году не ожидается каких-либо трудностей с его финансированием", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Diplomatik xidmət əməkdaşlarının maaşları artırılacaq"

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