Тахир Миркишили: Зарплата сотрудников дипслужбы вырастет

После принятия в Азербайджане законопроектов о внесении поправок в законы "О социальном страховании", "О дипломатической службе" и Налоговый кодекс зарплата сотрудников дипслужбы вырастет.

После принятия в Азербайджане законопроектов о внесении поправок в законы "О социальном страховании", "О дипломатической службе" и Налоговый кодекс зарплата сотрудников дипслужбы вырастет.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"Этот рост уже предусмотрен в госбюджете на 2023 год. Финансовая нагрузка проекта известна, и в будущем году не ожидается каких-либо трудностей с его финансированием", - отметил он.