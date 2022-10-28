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Тахир Миркишили: За последние пять лет экономика в Азербайджане стала прозрачней

Тахир Миркишили: За последние пять лет экономика в Азербайджане стала прозрачней За последние пять лет экономика в Азербайджане стала довольно прозрачной.
Финансы
28 октября 2022 г. 11:51
Тахир Миркишили: За последние пять лет экономика в Азербайджане стала прозрачней
Таир Миркишили

За последние пять лет экономика в Азербайджане стала довольно прозрачной.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили сказал на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, это нашло отражение в государственно-частном сотрудничестве, налоговых сборах и обусловило подготовку законопроекта о государственно-частном сотрудничестве:

"Развитие государственно-частного сотрудничества приводит к созданию новых рабочих мест, привлечению новых инвестиций".

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Son 5 ildə Azərbaycanda iqtisadi şəffaflaşma artıb”

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