Тахир Миркишили: За последние пять лет экономика в Азербайджане стала прозрачней

За последние пять лет экономика в Азербайджане стала довольно прозрачной.

За последние пять лет экономика в Азербайджане стала довольно прозрачной.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили сказал на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, это нашло отражение в государственно-частном сотрудничестве, налоговых сборах и обусловило подготовку законопроекта о государственно-частном сотрудничестве:

"Развитие государственно-частного сотрудничества приводит к созданию новых рабочих мест, привлечению новых инвестиций".