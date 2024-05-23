Тахир Миркишили: В прошлом году экономический рост полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора

В 2023 году в Азербайджане макроэкономическая среда исполнения государственного бюджета была удовлетворительной, в экономике наблюдался рост, который был полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора.

В 2023 году в Азербайджане макроэкономическая среда исполнения государственного бюджета была удовлетворительной, в экономике наблюдался рост, который был полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили в ходе сегодняшнего обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

"Хотя в прошлом году производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане прогнозировалось на уровне 111,6 млрд манатов, фактическая цифра составила 123 млрд манатов, а реальный темп роста ВВП составил 1,1%. Стоимость ВВП на душу населения в стране составила 12,1 тыс манатов с ростом на 0,5%. Реальные темпы роста ВВП по ненефтегазовому сектору составили 3,7 %, доля- 63,2 %, реальные темпы роста ВВП по нефтегазовому сектору - 1,7 %, доля - 36,8%", - сказал он.