Тахир Миркишили: В госбюджете сформировалась дополнительная потребность в финансах

В госбюджете Азербайджана сформировалась дополнительная потребность в финансовых средствах.

В госбюджете Азербайджана сформировалась дополнительная потребность в финансовых средствах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента.

По его словам, для ускорения строительства, восстановления и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре, повышения обороноспособности и безопасности страны, обоснованных расходов, связанных с финансированием проектов инфраструктурного назначения, международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, расходов, связанных с предоставлением субсидий на некоторые услуги, и выполнения задач по другим направлениям, возникла дополнительная финансовая потребность в размере 3796,1 млн манатов.

"С учетом этого предлагается увеличение доходов уточненного госбюджета на 2 млрд 180 млн манатов - до 36 млрд 353 млн манатов, расходов - на 2 млрд 944,3 млн манатов - до 39 млрд 707,3 млн манатов, дефицита - на 764,3 млн манатов - до 3 млрд 354 млн манатов. В то же время хотелось бы отметить, что проведенные на заседании комитета обсуждения, проведенный нами анализ, показатели исполнения государственного бюджета за 4 месяца текущего года дают нам основание говорить о том, что доходы государственного бюджета будут даже больше прогнозируемого показателя на конец года", - подчеркнул депутат.