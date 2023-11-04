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Тахир Миркишили: Соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной зарплате достигло 53%

Тахир Миркишили: Соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной зарплате достигло 53% Сегодня в Азербайджане соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате составляет 52,9%.
Финансы
4 ноября 2023 г. 16:32
Тахир Миркишили: Соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной зарплате достигло 53%
Таир Миркишили

Сегодня в Азербайджане соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате составляет 52,9%.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили сказал на совместном заседании с комитетом парламента по труду и социальной политике.

"Некоторые международные организации рекомендуют, чтобы это соотношение составляло 60-65%. Сегодня во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате составляет 51,8%. Полученная нами цифра считается выше среднего по региону в целом и по ОЭСР и в настоящее время может считаться приемлемой. Но во многих организациях и в программе "Азербайджан – 2030" имеется цель довести соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате до 60-65%.

На сегодняшний день в Азербайджане соотношение минимальной пенсии к минимальной заработной плате составляет 81,2%. Это означает, что мы достигли адекватности в минимальной заработной плате и минимальной пенсии, на самом деле это высокий показатель", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Orta aylıq pensiyanın orta aylıq əməkhaqqına nisbəti 53 %-ə çatıb"

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