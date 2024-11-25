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Тахир Миркишили: Правительство обладает возможностью управлять рисками при снижении цен на нефть

Тахир Миркишили: Правительство обладает возможностью управлять рисками при снижении цен на нефть 16:43
Финансы
25 ноября 2024 г. 17:04
Тахир Миркишили: Правительство обладает возможностью управлять рисками при снижении цен на нефть

Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили считает реальной цену на нефть в госбюджете Азербайджана на 2025 год на уровне 70 долларов США за баррель (базовый сценарий) и очень близкой к прогнозам международных организаций.

Как сообщает Report, об этом Миркишили сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

По его словам, международные организации также прогнозируют цену на нефть на 2025 год в диапазоне 70-80 долларов США: "Согласно информации Министерства финансов, если цена снизится до 60 долларов США (пессимистичный вариант), нефтегазовые доходы бюджета сократятся на 340 млн манатов. Я считаю, что даже в этом случае у правительства будет возможность управлять рисками. Касательно цен на газ, считаю, что они будут выше 242 долларов США, указанных в базовом сценарии. Эта разница также может компенсировать волатильность цен на нефть. Ситуация в экономике Европейского Союза и Китая позволяют говорить о росте спроса на газ", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Gələn il üçün neftin büdcə qiyməti reallığa çox yaxındır"

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