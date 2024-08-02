Тахир Миркишили: Повышение кредитного рейтинга Азербайджана было ожидаемым

Повышение международным рейтинговым агентством Fitch кредитного рейтинга Азербайджана с уровня "BB+" до "BBB-" было ожидаемым.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса VI созыва Тахир Миркишили.

По его словам оценка агентства соответствует позитивным изменениям, происходящим в экономике Азербайджана.

"Мы положительно оцениваем повышение кредитного рейтинга страны, особенно в условиях существующей геополитической неопределенности и возможных рисков в регионе. Я уверен, что такая оценка агентства соответствует позитивным изменениям, происходящим в экономике Азербайджана. Повышение рейтинга обосновано крайне осторожной и гибкой макроэкономической политикой", - считает Миркишили.