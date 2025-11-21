Тахир Миркишили: Налоговая политика Азербайджана соответствует социальной ситуации в стране

Налоговая политика Азербайджана остается эффективной, мягкой и соответствующей социальной ситуации в стране.

Как Report сообщает, что об этом заявил депутат Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении в первом чтении пакета поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, входящих в бюджетный пакет на 2026 год.

"Поддерживаю предложенные изменения в налоговой сфере. Считаю, что представленные сейчас цифры позволят в будущем добиться большего. Считаю также, что одним из ключевых показателей, которых мы достигнем в Азербайджане, является увеличение занятости и создание большего числа рабочих мест".

Он отметил, что важно работать не над повышением ставок, а над расширением налоговой базы: "В последние годы в парламент не поступали инициативы о повышении ставок, обсуждались в основном льготы и освобождения. Сейчас объем налоговых освобождений составляет 7,3 млрд манатов - около 20% доходов бюджета. Из них 3,5 млрд манатов приходятся на освобождения от таможенных пошлин и 3,8 млрд манатов - на льготы для предпринимателей".

Депутат отметил, что налоговые льготы всегда имеют цель и срок: "Например, промышленные парки освобождены от налогов на 10 лет. Наша цель - расширение налоговой базы и повышение прозрачности. Подоходный налог для физических лиц был обнулен до 8 тыс. манатов в 2018 году. За 7 лет фонд заработной платы вырос в 2,7 раза, а доходы Госфонда соцзащиты - в 3,4 раза. Это показывает, что иногда снижение налогов также позволяет достичь макроэкономических целей".

Миркишили подчеркнул, что налоговая нагрузка в Азербайджане ниже, чем в странах-соседях, что подтверждает социальную направленность государственной политики.

"Налоги являются естественным и устойчивым источником формирования доходной части государственного бюджета. Если большую часть бюджетных поступлений мы будем получать за счет налогов, это станет одним из больших достижений экономической политики. В настоящее время из каждых 100 манатов доходов бюджета 44 маната формируются за счет налогов, 18 манатов – за счет поступлений от таможенных органов. Для сравнения: в Грузии 78% доходов бюджета составляют налоговые поступления, в Турции - 86%. Эти показатели демонстрируют, что налоговая политика в Азербайджане остается достаточно мягкой, а налоговая нагрузка - ниже, чем в ряде стран региона, что и, что дает основание говорить о том, что экономическая политика государства действительно социально ориентирована", - отметил депутат.