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Тахир Миркишили: Доступ к платежным услугам будет расширен

Тахир Миркишили: Доступ к платежным услугам будет расширен Принятие законопроекта ”О платежных услугах и платежных системах " будет способствовать расширению доступа к платежным услугам в стране, дальнейшему увеличению охвата безналичных платежей на основе инновационных технологий и цифровых платежных инструменто
Финансы
24 июня 2023 г. 12:40
Тахир Миркишили: Доступ к платежным услугам будет расширен

Принятие законопроекта ”О платежных услугах и платежных системах " будет способствовать расширению доступа к платежным услугам в стране, дальнейшему увеличению охвата безналичных платежей на основе инновационных технологий и цифровых платежных инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Проект будет способствовать развитию инновационных онлайн и мобильных платежей, более надежной и безопасной деятельности и защите потребителей. В результате, путем создания равных рыночных условий для поставщиков платежных услуг, включая сторонних провайдеров и “финтех”, которые являются новыми участниками, их деятельность будет поддерживаться в условиях тесного сотрудничества и сильной конкуренции, станет возможным создание более интегрированного платежного рынка. В целом проект обеспечит создание новой платежной экосистемы страны, инновации, конкуренцию и эффективность на платежном рынке. Для потребителей будут созданы широкие возможности по доступным платежным услугам, их права будут регулироваться на основе более надежной правовой базы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Ödəniş xidmətlərinə çıxış imkanları genişləndiriləcək"

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