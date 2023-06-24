Тахир Миркишили: Доступ к платежным услугам будет расширен

Принятие законопроекта ”О платежных услугах и платежных системах " будет способствовать расширению доступа к платежным услугам в стране, дальнейшему увеличению охвата безналичных платежей на основе инновационных технологий и цифровых платежных инструменто

Принятие законопроекта ”О платежных услугах и платежных системах " будет способствовать расширению доступа к платежным услугам в стране, дальнейшему увеличению охвата безналичных платежей на основе инновационных технологий и цифровых платежных инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Проект будет способствовать развитию инновационных онлайн и мобильных платежей, более надежной и безопасной деятельности и защите потребителей. В результате, путем создания равных рыночных условий для поставщиков платежных услуг, включая сторонних провайдеров и “финтех”, которые являются новыми участниками, их деятельность будет поддерживаться в условиях тесного сотрудничества и сильной конкуренции, станет возможным создание более интегрированного платежного рынка. В целом проект обеспечит создание новой платежной экосистемы страны, инновации, конкуренцию и эффективность на платежном рынке. Для потребителей будут созданы широкие возможности по доступным платежным услугам, их права будут регулироваться на основе более надежной правовой базы", - отметил он.