Тахир Миркишили: Должен быть усилен контроль за использованием госсредств

В Азербайджане важно усилить контроль за использованием не только бюджетных, но и государственных средств.

В Азербайджане важно усилить контроль за использованием не только бюджетных, но и государственных средств.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Помимо того, что в расходах бюджета важны средства, выделяемые на осуществление экспорта ненефтегазовой продукции и различные меры по поддержке экономики, хочу сказать, что нас беспокоит динамика роста текущих расходов, субсидий юридическим лицам публичного права, отсутствие в желаемых пределах активности бюджетных организаций в сфере стратегического планирования и исполнения бюджета . Мы считаем, что контроль должен охватывать не только расходы, но и то, какие принципы соблюдаются при формировании доходов", - сказал он.