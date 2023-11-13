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Тахир Миркишили: Должен быть усилен контроль за использованием госсредств

Тахир Миркишили: Должен быть усилен контроль за использованием госсредств В Азербайджане важно усилить контроль за использованием не только бюджетных, но и государственных средств.
Финансы
13 ноября 2023 г. 11:48
Тахир Миркишили: Должен быть усилен контроль за использованием госсредств

В Азербайджане важно усилить контроль за использованием не только бюджетных, но и государственных средств.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Помимо того, что в расходах бюджета важны средства, выделяемые на осуществление экспорта ненефтегазовой продукции и различные меры по поддержке экономики, хочу сказать, что нас беспокоит динамика роста текущих расходов, субсидий юридическим лицам публичного права, отсутствие в желаемых пределах активности бюджетных организаций в сфере стратегического планирования и исполнения бюджета . Мы считаем, что контроль должен охватывать не только расходы, но и то, какие принципы соблюдаются при формировании доходов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Dövlət vəsaitindən istifadəyə nəzarət gücləndirilməlidir"

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