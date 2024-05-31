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Тахир Миркишили: Цели при исполнении госбюджета 2023 года достигнуты

Тахир Миркишили: Цели при исполнении госбюджета 2023 года достигнуты По итогам обсуждений можно прийти к выводу, что поставленные цели при исполнении государственного бюджета 2023 года достигнуты.
Финансы
31 мая 2024 г. 11:43
Тахир Миркишили: Цели при исполнении госбюджета 2023 года достигнуты

По итогам обсуждений можно прийти к выводу, что поставленные цели при исполнении государственного бюджета 2023 года достигнуты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении госбюджета на 2023 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что для более точного планирования и эффективного исполнения доходов и расходов бюджета необходимо усовершенствовать существующую законодательную базу или создать новые, более гибкие бюджетные инструменты, укрепить финансовую дисциплину и предпринять ряд других мер.

"В частности, существует потребность в более гибких и новых подходах для оценки исполнения расходов бюджета, а также для планирования доходов", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "2023-cü iln dövlət büdcəsinin icrası ilə qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunub"

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