Тахир Миркишили: Цели при исполнении госбюджета 2023 года достигнуты

По итогам обсуждений можно прийти к выводу, что поставленные цели при исполнении государственного бюджета 2023 года достигнуты.

По итогам обсуждений можно прийти к выводу, что поставленные цели при исполнении государственного бюджета 2023 года достигнуты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении госбюджета на 2023 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что для более точного планирования и эффективного исполнения доходов и расходов бюджета необходимо усовершенствовать существующую законодательную базу или создать новые, более гибкие бюджетные инструменты, укрепить финансовую дисциплину и предпринять ряд других мер.

"В частности, существует потребность в более гибких и новых подходах для оценки исполнения расходов бюджета, а также для планирования доходов", - добавил он.