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Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение

Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву было подписано соглашение между правительство республики и Евразийским банком развития (ЕАБР).
Финансы
23 ноября 2023 г. 09:06
Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение

В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву было подписано соглашение между правительством республики и Евразийским банком развития (ЕАБР).

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, документ предусматривает выделение инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта "Обновление ирригационной системы".

Документ подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и исполнительный директор фонда Андрей Широков.

Основной целью проекта является увеличение мощности ирригационных систем в Таджикистане, он будет реализован в Зафарабадском районе Согдийской области.

Общая стоимость проекта составляет 32 млн долларов и полностью финансируется за счет средств льготного кредита евразийского фонда. Его реализация начнется в 2024 и завершится в 2029 году.

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Версия на английском языке Tajikistan, EDB ink investment agreement

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