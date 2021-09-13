Swiss Re: Объем страховых премий достигнет рекордного показателя в 2022 году

В 2021 году объем страховых выплат (кроме life insurance) по всему миру составит 6,9 трлн долларов США, что на 10% больше, чем в допандемийном 2019 году

В 2021 году объем страховых выплат (кроме life insurance) по всему миру составит 6,9 трлн долларов США, что на 10% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз перестраховочной компании Swiss Re.

При этом аналитики компании ожидают рекордных премий в 2022 году - впервые в истории этот показатель должен превысить 7 трлн долларов США.

Рост популярности услуг страхования в Swiss Re объясняют возросшими рисками, в том числе связанными со стихийными бедствиями и киберпреступлениями.

Наибольшую угрозу, по мнению аналитиков, представляют изменения климата, из-за которых к 2050 году может быть потеряно 18% мирового ВВП.