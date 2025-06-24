Swift: Замедление трансграничных платежей может привести к потере 6% мирового ВВП к 2030 году

Если текущая тенденция замедления трансграничных платежей, инвестиций и кредитных потоков сохранится и усилится, к 2030 году мировой ВВП может сократиться на 6%, что эквивалентно 6,5 трлн долларов США.

Если текущая тенденция замедления трансграничных платежей, инвестиций и кредитных потоков сохранится и усилится, к 2030 году мировой ВВП может сократиться на 6%, что эквивалентно 6,5 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства Swift по Турции, Кавказу и Центральной Азии Хикмет Джан Йылмазсой в ходе финансово-технологической выставки “Fintex Summit 2025”, проходящей в Баку,

По его словам, Swift в своей стратегии уделяет основное внимание двум аспектам - скорости и прозрачности международных переводов:

“Сегодня 90% трансграничных платежей в системе Swift доходят до банка-получателя в течение одного часа. Однако цель G20 заключается в том, чтобы к 2027 году 75% таких переводов доходили не просто до банка, а непосредственно до конечного получателя. Пока этот показатель составляет около 45% в среднем по миру. В Европе он выше, а в нашем регионе - ниже”.

Х. Йылмазсой отметил, что основное внимание Swift сосредоточено на решении проблем “последней мили” - финального этапа доставки средств получателю. Ключевыми препятствиями здесь остаются регуляторные ограничения, операционные особенности банков, рабочие часы и установленное время завершения расчетных операций (cut-off time).

“Для достижения целевых показателей необходимо соблюдение двух условий.

Во-первых, отправитель должен подбирать оптимальные каналы и инструменты в зависимости от характеристик платежа - его объема, срочности и назначения. Это могут быть мобильный или интернет-банкинг, а также специализированные сервисы Swift.

Во-вторых, на стороне получателя вся экосистема - банки, финтехи, кошельки - должна обеспечивать быстрый и бесшовный переход средств от счета к счету, включая электронные кошельки и другие цифровые каналы”, - сказал глава представительства Swift.

Он подчеркнул, что интероперабельность - способность разных платежных систем и платформ эффективно взаимодействовать между собой - является краеугольным элементом современной и устойчивой финансовой инфраструктуры.

“Мы уже наблюдаем тревожные сигналы: снижение трансграничных потоков - как платежных, так и инвестиционных и кредитных. Если эта тенденция удвоится к 2030 году, это может привести к снижению глобального ВВП на 6%, или 6,5 трлн долларов США, и поставить под угрозу до 280 миллионов рабочих мест - особенно в сегментах высококвалифицированных специалистов”, - предупредил представитель Swift.