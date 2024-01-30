Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2023 года получил рекордную прибыль в размере 2,222 млрд крон ($213 млрд), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2023 года получил рекордную прибыль в размере 2,222 млрд крон ($213 млрд), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 16,1%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.

Фонд получил от инвестиций в акции доход в размере 21,3%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 6,1%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 3,7%. При этом он потерял на инвестициях в недвижимость 12,4%.

"Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. Акции технологических компаний, в частности, показали очень хорошие результаты", - заявил главный исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.