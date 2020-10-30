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Сумма заявок на реструктуризацию кредитов достигает 1,4 млрд манатов

Сумма заявок на реструктуризацию кредитов достигает 1,4 млрд манатов "Есть 20 тысяч обращений в связи с бизнес-кредитами. Из них 88% выполнено"
Финансы
30 октября 2020 г. 12:21
Сумма заявок на реструктуризацию кредитов достигает 1,4 млрд манатов

ЦБ Азербайджана (ЦБА) первоначально предусматривал смягчающие меры в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) до конца сентября, позже это срок был продлен до конца года.

Как передает Report, об этом председатель структуры Эльман Рустамов сообщил на онлайн пресс-конференции.

По его словам, поданы заявки на реструктуризацию кредитов в объеме 1,4 млрд манатов.

"Есть 20 тысяч обращений в связи с бизнес-кредитами. Из них 88% выполнено. Мы планируем поддерживать бизнес и в предстоящий период. По потребительским кредитам имеется 31 тыс. заявок на 111 млн манатов. Из них выполнено 87%, то есть 96 млн манатов. В том числе по ипотечным кредитам подано 1 800 заявок на 103 млн манатов", - отметил главный банкир.

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Версия на азербайджанском языке Kreditlərin restrukturizasiyası üzrə 1,4 milyard manatlıq müraciət var

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