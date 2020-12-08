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Сумма застрахованных вкладов в Азербайджане сократится почти вдвое

Сумма застрахованных вкладов в Азербайджане сократится почти вдвое Pаконопроект о внесении изменений в закон “О страховании вкладов” подготовлен и направлен в Милли Меджлис
Финансы
8 декабря 2020 г. 12:25
Сумма застрахованных вкладов в Азербайджане сократится почти вдвое

Правительство Азербайджана планирует поэтапно отказаться от механизма полного страхования вкладов и перейти на механизм лимитного страхования.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Азербайджанского Фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев.

“Как известно, законопроект о внесении изменений в закон “О страховании вкладов” подготовлен и направлен в Милли Меджлис. Согласно документу, с 5 апреля следующего года (после утраты силы закона “О полном страховании вкладов”) сумма компенсации по страхованию вкладов будет увеличена с 30 тыс. до 100 тыс. манатов, а также будет застрахована часть суммы в 20 тыс. манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей. Таким образом, страховые вклады на сумму 6,5 млрд манатов снизятся почти в 2 раза и составят 3,5 млрд манатов”, - отметил он.

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