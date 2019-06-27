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Депутат: Сумма, направленная в Фонд страхования от безработицы, обеспечит самозанятостью 10 тыс. человек

Сумма в Фонд страхования от безработицы обеспечит 10 тыс. человек в АР
© Report

"Из общей суммы в 15 млн манатов, направленной в Фонд страхования от безработицы, 14 млн манатов уйдет на страхование от безработицы, 1 млн - на образование – профподготовку".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Хады Раджабли.

"В результате, в этом году в Азербайджане 10 тыс. человек будут обеспечены самозанятостью", - сказал депутат.

Отметим, что проект закона о внесении изменений в закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2019 год" был принят в первом чтении.

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