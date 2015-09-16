​Сумма страховых взносов на душу населения в Азербайджане составит 50 манатов

Баку.16 сентября. REPORT.AZ/ Сумма страховых взносов на душу населения в Азербайджане достигнет 50 манатов. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

О.Байрамов отметил, что динамика роста страхового рынка в месячном исчислении относительно сократилась, что связано со снижением активности в летние месяцы: "С ростом активности в сентябре-октябре можно говорить о достижении суммы страховых взносов прогнозируемой цифры. Отметим, что в прошлом году сумма страховых взносов на душу населения равнялась 45-46 манатам".

Председатель АСА добавил, что 62% страхового рынка сформировано добровольными видами страхования. По его словам, в ближайшие 3-4 года треть рынка составят виды страхования жизни.

Отмечено, что за январь-август на долю страхования жизни пришлось 26,2% или 82 млн. манатов страховых взносов. Рынок страхования жизни по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,4%.

Страховые выплаты по страхованию жизни составили 32,8 млн. манатов, что составляет 28,2% общего объема страховых выплат. Это на 60,5% больше по сравнению с прошлым годом.

О.Байрамов также сообщил, что 4-5 октября состоятся обсуждения касательно предложений страховых компаний по тарифам КАСКО. По его словам, главной целью является внедрение сбалансированных тарифов по страхованию КАСКО.