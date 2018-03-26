Сумма продажи Denizbank достигла 5,5 млрд. долларов США

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сбербанк России может продать турецкий дочерний Denizbank за $5,5 млрд. Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Denizbank будет продан за $5,3 млрд.

По данным "Коммерсанта", сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года. Сбербанк еще в конце января подтвердил информацию о том, что переговоры о продаже турецкого актива ведутся с дубайским банком Emirates NBD. Газета пишет, что потенциальный покупатель сам вышел на руководство российского банка в рамках своей стратегии расширения бизнеса.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Таким образом, банк может быть продан на $2 млрд дороже цены его покупки в 2012 году.