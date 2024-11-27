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Сумма проблемных кредитов в Азербайджане выросла на 9%

Сумма проблемных кредитов в Азербайджане выросла на 9%
Финансы
27 ноября 2024 г. 11:31
Сумма проблемных кредитов в Азербайджане выросла на 9%

На 1 ноября этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 479,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,1% меньше по сравнению с 1 октября.

При этом сумма проблемных кредитов в стране увеличилась на 9,6% по сравнению с началом года и на 8,95% за последний год.

По состоянию на 1 ноября доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 1,7%. Это соотношение также составляло 1,7% на 1 октября, 1,8% на начало года и 1,9% на 1 ноября прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts nearly 9% surge in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 9 % artıb

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