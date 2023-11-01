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Сумма портфеля операций по стерилизации ЦБА превысила 6 млрд манатов

Сумма портфеля операций по стерилизации ЦБА превысила 6 млрд манатов На сегодняшний день сумма портфеля операций по стерилизации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составила 6,4 млрд манатов.
Финансы
1 ноября 2023 г. 14:39
Сумма портфеля операций по стерилизации ЦБА превысила 6 млрд манатов

На сегодняшний день сумма портфеля операций по стерилизации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составила 6,4 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, этот показатель увеличился на 3,9 млрд манатов с начала сентября 2022 года, когда вступили в силу новые рамки денежно-кредитной политики.

"ЦБА продолжает проводить денежно-кредитную политику антиинфляционного характера и меры по повышению возможностей влияния на инфляцию. Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом позиции ликвидности банковской системы и баланса рисков. С августа хранение обязательных резервов в соответствии с новыми правилами, отмена суточного лимита, применяемого к инструменту постоянной возможности, и проведение регулярных аукционов с различными срочными нотами минимизировали избыточную ликвидность в банковской системе. Впервые в стране ставки межбанковских РЕПО колебались в пределах процентного коридора ЦБА. Таким образом, в октябре ставка недельного РЕПО (1W AINAIB) формировалась в пределах процентного коридора на уровне 8,38%", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının sterilizasiya portfelinin məbləği 6 milyard manatı keçib

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