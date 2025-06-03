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Сборы подоходного налога достигли в 2024 году рекордного уровня

Сборы подоходного налога достигли в 2024 году рекордного уровня Сумма подоходного налога в бюджетных поступлениях достигла рекордного уровня в 2024 году
Финансы
3 июня 2025 г. 13:10
Сборы подоходного налога достигли в 2024 году рекордного уровня

Поступления в госбюджет Азербайджана по подоходному налогу в 2024 году достигли рекордного уровня - 1 млрд 839 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта об исполнении госбюджета за 2024 год.

Он отметил, что рост поступлений по подоходному налогу важный социальный индикатор. "За 5 лет рост расходов на выплату зарплаты шел вровень с общим ростом бюджета. Увеличение зарплат влияет не только на налоговые поступления, но и на доходы внебюджетных фондов — Фонда соцзащиты, Фонда по безработице и Фонда медстрахования", - отметил Гюльмамедов.

По словам Гюльмамедова, в 2024 году поступления в эти три фонда за счет зарплат работников, финансируемых из бюджета, составили 1 млрд 895,2 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records highest-ever income tax revenues in 2024 – Accounts Chamber
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının sədri: "Gəlir vergisinin büdcədə ən yüksək payı ötən il olub"

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