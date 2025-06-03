Сборы подоходного налога достигли в 2024 году рекордного уровня

Сумма подоходного налога в бюджетных поступлениях достигла рекордного уровня в 2024 году

Поступления в госбюджет Азербайджана по подоходному налогу в 2024 году достигли рекордного уровня - 1 млрд 839 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта об исполнении госбюджета за 2024 год.

Он отметил, что рост поступлений по подоходному налогу важный социальный индикатор. "За 5 лет рост расходов на выплату зарплаты шел вровень с общим ростом бюджета. Увеличение зарплат влияет не только на налоговые поступления, но и на доходы внебюджетных фондов — Фонда соцзащиты, Фонда по безработице и Фонда медстрахования", - отметил Гюльмамедов.

По словам Гюльмамедова, в 2024 году поступления в эти три фонда за счет зарплат работников, финансируемых из бюджета, составили 1 млрд 895,2 млн манатов.