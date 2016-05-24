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    Сума Чакрабарти: В этом году EBRD увеличит инвестиции в Азербайджан

    Азербайджан готов сотрудничать с EBRD по вопросу оздоровления банковского сектора

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы встретился с делегацией, возглавляемой президентом Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сумой Чакрабарти.

    Как сообщили Report в Палате, С.Чакрабарти отметил, что они придают важное значение отношениям с Азербайджаном и поддерживают проводимые в стране реформы. По его словам, в 2016 году EBRD увеличит инвестиции в Азербайджан.

    Р.Асланлы проинформировал гостей о нынешнем состоянии финансового сектора Азербайджана и среднесрочной стратегии ПНФР, подчеркнув заинтересованность в тесном сотрудничестве с EBRD в вопросе оздоровления банковского сектора.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросу экономических реформ в Азербайджане, были обсуждены новые возможности сотрудничества Азербайджана и Европейского банка реконструкции и развития. 

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