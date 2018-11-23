Сулейман Калашов: Аграрный сектор нуждается в кредите в 1 млрд манатов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно нашим расчетам, сельскохозяйственный сектор Азербайджана нуждается в кредите в 1 млрд манатов в год".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA), член правления ЗАО "Аграркредит" Сулейман Калашов.

По его словам, ситуация с финансированием аграрного сектора в стране неудовлетворительна: "Общий кредитный портфель по стране составляет 11,7 млрд манатов. Из них всего 600-700 млн манатов выделен сельхозпроизводителям. Больше всего кредитов выдано перерабатывающей отрасли".