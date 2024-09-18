Суд ЕС аннулировал наложенный на Google крупный штраф

Европейский суд юстиции аннулировал наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2019 году штраф на американскую компанию Google в размере почти 1,5 млрд евро из-за якобы нарушения европейских норм.

Европейский суд юстиции аннулировал наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2019 году штраф на американскую компанию Google в размере почти 1,5 млрд евро из-за якобы нарушения европейских норм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в решении, обнародованном судом ЕС.

"Суд общей юрисдикции поддерживает большинство выводов Еврокомиссии, но отменяет решение, которым Еврокомиссия наложила штраф в размере почти 1,5 млрд евро на Google, на том основании, в частности, что она не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке срока действия положений договора, которые Еврокомиссия сочла злоупотребляющими", - отмечается в документе.