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Суд ЕС аннулировал наложенный на Google крупный штраф

Суд ЕС аннулировал наложенный на Google крупный штраф Европейский суд юстиции аннулировал наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2019 году штраф на американскую компанию Google в размере почти 1,5 млрд евро из-за якобы нарушения европейских норм.
Финансы
18 сентября 2024 г. 12:10
Суд ЕС аннулировал наложенный на Google крупный штраф

Европейский суд юстиции аннулировал наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2019 году штраф на американскую компанию Google в размере почти 1,5 млрд евро из-за якобы нарушения европейских норм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в решении, обнародованном судом ЕС.

"Суд общей юрисдикции поддерживает большинство выводов Еврокомиссии, но отменяет решение, которым Еврокомиссия наложила штраф в размере почти 1,5 млрд евро на Google, на том основании, в частности, что она не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке срока действия положений договора, которые Еврокомиссия сочла злоупотребляющими", - отмечается в документе.

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