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Стратегия развития Национального депозитарного центра будет обнародована в ближайшие дни

Стратегия развития Национального депозитарного центра будет обнародована в ближайшие дни Стратегия развития Национального депозитарного центра на 2024-2026 годы, разработанная при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), будет обнародована в ближайшие дни.
Финансы
8 февраля 2024 г. 16:19
Стратегия развития Национального депозитарного центра будет обнародована в ближайшие дни

Стратегия развития Национального депозитарного центра на 2024-2026 годы, разработанная при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), будет обнародована в ближайшие дни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный депозитарный центр.

Центр представил документ представителям инвестиционных компаний, работающих в стране. Выступая на мероприятии, председатель правления центра Агагусейн Худавердиев дал информацию о новом стратегическом видении и миссии организации, о целях стратегии, вытекающих из них инициативах и мероприятиях.

Он отметил, что стратегия предусматривает трансформацию центра, в том числе превращение в организацию с развитым корпоративным управлением и информационной безопасностью, предоставляющую широкие возможности.

На мероприятии состоялся обмен мнениями о развитии рынка капитала, в том числе о современных тенденциях и вызовах. Подчеркнута важность эффективной коммуникации с инвестиционными компаниями и согласовано проведение постоянных встреч.

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Версия на азербайджанском языке Milli Depozit Mərkəzinin İnkişaf Strategiyası yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlanacaq

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