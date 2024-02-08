Стратегия развития Национального депозитарного центра будет обнародована в ближайшие дни

Стратегия развития Национального депозитарного центра на 2024-2026 годы, разработанная при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), будет обнародована в ближайшие дни.

Стратегия развития Национального депозитарного центра на 2024-2026 годы, разработанная при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), будет обнародована в ближайшие дни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный депозитарный центр.

Центр представил документ представителям инвестиционных компаний, работающих в стране. Выступая на мероприятии, председатель правления центра Агагусейн Худавердиев дал информацию о новом стратегическом видении и миссии организации, о целях стратегии, вытекающих из них инициативах и мероприятиях.

Он отметил, что стратегия предусматривает трансформацию центра, в том числе превращение в организацию с развитым корпоративным управлением и информационной безопасностью, предоставляющую широкие возможности.

На мероприятии состоялся обмен мнениями о развитии рынка капитала, в том числе о современных тенденциях и вызовах. Подчеркнута важность эффективной коммуникации с инвестиционными компаниями и согласовано проведение постоянных встреч.