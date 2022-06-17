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Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 54 млрд долларов

Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 54 млрд долларов Профицитный платежный баланс способствует росту стратегических валютных резервов Азербайджана, и за 5 месяцев 2022 года стратегические валютные резервы выросли на 1,9 % до 54,2 млрд долларов США.
Финансы
17 июня 2022 г. 16:20
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 54 млрд долларов

Профицитный платежный баланс способствует росту стратегических валютных резервов Азербайджана, и за 5 месяцев 2022 года стратегические валютные резервы выросли на 1,9 % до 54,2 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что улучшение показателей внешнего сектора поддерживает баланс валютного рынка в текущем и среднесрочном периоде.

"В первом квартале в балансе текущих операций зафиксирован профицит в размере 22,5% ВВП. Средняя цена нефти марки Brent за истекший период 2022 года составила 105 долларов США. По прогнозам международных организаций, к концу года цена на нефть будет выше 100 долларов США. Также усиливается положительное влияние экспорта природного газа на платежный баланс. В то же время ненефтяной экспорт сохраняет высокие темпы роста", - говорится в заявлении ЦБА.

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Версия на английском языке Azerbaijan's strategic currency reserves exceed $54B 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 54 milyard dolları ötüb

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