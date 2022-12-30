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Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 60 млрд долларов США

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 60 млрд долларов США Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре текущего года увеличились на 12,3% или на 6,5 млрд долларов США и достигли 59,8 млрд долларов.
Финансы
30 декабря 2022 г. 09:27
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 60 млрд долларов США

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре текущего года увеличились на 12,3% или на 6,5 млрд долларов США и достигли 59,8 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

ЦБА объявил, что за 9 месяцев на счете текущих операций платежного баланса образовался остаток на уровне 30,7% валового внутреннего продукта. В последующие месяцы во внешнем секторе продолжались позитивные процессы. В целом за 11 месяцев года внешнеторговый баланс, основной компонент платежного баланса, сформировал положительное сальдо в размере 23,5 млрд долларов, или в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s strategic foreign exchange reserves reach $60B 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 60 milyard dollara çatıb

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