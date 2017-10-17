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    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 42 млрд долларов

    Этого достаточно для финансирования 5-летнего импорта страны© Report/ Elshan Baba

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Стратегические валютные резервы Азербайджана в настоящее время составляют 42 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал глава департамента экономического анализа и аналитической информации Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Айяз Чапарлы на проходящем в Баку мероприятии "Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы" по случаю годовщины выпуска облигаций SOCAR.

    По его словам, это на 12% превышает ВВП страны и позволит обеспечить финансирование 5-летнего импорта. 

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