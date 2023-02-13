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Страны ЕС выделили почти 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса

Страны ЕС выделили почти 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса Власти европейских стран выделили 792 млрд евро на то, чтобы защитить население и бизнес от резкого роста цен на электроэнергию. По сравнению с предыдущим докладом, вышедшим в ноябре, эта сумма выросла на 86 млрд евро.
Финансы
13 февраля 2023 г. 15:48
Страны ЕС выделили почти 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса

Власти европейских стран выделили 792 млрд евро на то, чтобы защитить население и бизнес от резкого роста цен на электроэнергию. По сравнению с предыдущим докладом, вышедшим в ноябре, эта сумма выросла на 86 млрд евро.

Как передает Report, об этом говорится в отчете брюссельской исследовательской организации Bruegel.

Из общей суммы 268,1 млрд евро приходятся только на Германию, с которой по сумме выделенных средств не сравнится ни одна европейская страна. Второй в этом рейтинге является Великобритания (103,3 млрд евро). Чуть меньше выделили Италия (99,3 млрд евро) и Франция (92,1 млрд евро). Траты большинства европейских стран не превышают 10 млрд евро.

При этом по проценту выделенных средств от внутреннего валового продукта на первом месте находится Словакия, которая оказалась готова потратить на защиту населения и фирм от высоких цен на электроэнергию 9,3% от ВВП. Германия выделила на эти нужды сумму, эквивалентную 7,5% ВВП.

В документе отмечается, что правительства европейских стран направили большую часть этих средств непосредственно на сдерживание потребительских цен.

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