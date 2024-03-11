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Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК

Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК Страны, входящие в Европейский союз (ЕС), вскоре начнут самостоятельно финансировать свои военно-промышленные комплексы (ВПК).
Финансы
11 марта 2024 г. 22:16
Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК

Страны, входящие в Европейский союз (ЕС), вскоре начнут самостоятельно финансировать свои военно-промышленные комплексы (ВПК).

Как передает Report, об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью в интервью Bloomberg.

"Мое мнение таково, что по крайне мере в краткосрочной перспективе это финансирование будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры", - сообщил Донохью.

Глава Еврогруппы уточнил, что страны ЕС могут согласовать переход на новый способ совместного финансирования своего ВПК, однако это произойдет в долгосрочной перспективе.

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