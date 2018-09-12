Страны ЕС могут увеличить долю евро в расчетах во внешнеторговых сделках

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Долю евро в расчетах Евросоюза во внешнеторговых сделках необходимо увеличить.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Абсурдно, что Европа оплачивает 80% импорта энергоносителей - 300 млрд евро - в американских долларах, когда только 2% нашего импорта приходится на США. Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро", - сказал Юнкер.

Он также добавил, что до конца текущего года Еврокомиссия представит инициативы по усилению роли евро в международной торговле.