Страны БРИКС создают общий фонд суверенных облигаций на 10 млрд долларов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Министры финансов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) договорились о создании Фонда суверенных облигаций стран-участниц объединения объемом 10 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам глава минфина РФ Антон Силуанов по итогам встречи министров и управляющих центробанков БРИКС в Шанхае.

По его словам, на Россию в фонде придется 18%: "Обсуждался вопрос нового фонда облигаций. В этом фонде должны участвовать национальные банки. Объем фонда - 10 миллиардов долларов, определены соответствующие квоты".

"Это больше страховочный механизм для стран, которые не имеют значительного уровня долговых выпусков. Средства будут гарантировать национальные выпуски, гарантировать большую надежность тех бумаг, которые будут выпускать страны", - отметил министр. Россия, по его словам, участвует в фонде, чтобы поддержать эту инициативу.