​Страны БРИКС создают единый валютный фонд

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Центральные банки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) подписали соглашение о создании совместного валютного резерва. Как сообщает Report, соглашение подписано должностными лицами центральных банков стран-членов вчера в Москве.

Согласно документу, 100-миллиардный Фонд валютных резервов БРИКС создается в целях сохранения финансовой стабильности в странах-членах. Для совместного фонда Китай выделил 41 млрд. долларов, Бразилия, Россия, Индия - по 18 млрд. долларов, а Южно-Африканская республика - 5 млрд. долларов.

Напомним, что первоначальное решение по этому поводу было принято на саммите в Бразилии 15 июля 2014 года.