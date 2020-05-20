Страны Евросоюза превысили лимит дефицита бюджета в 3% ВВП

Почти все страны Евросоюза на фоне глубокого экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией, превысили установленный правилами ЕС лимит дефицита государственного бюджета в 3% ВВП.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

«Во всех случаях, кроме Болгарии, мы пришли к выводу, что критерий по дефициту не выполняется», — отметил он. По словам Домбровскиса, ЕК ожидает, что дефициты бюджетов всех стран союза ввиду борьбы с кризисом ощутимо превысят допустимый показатель.

Он добавил, что, когда начнется восстановление экономики в ЕС, странам союза придется возвращаться к выполнению бюджетных норм.

Пакт стабильности и роста предписывает государствам союза удерживать дефицит бюджета на уровне не выше 3% ВВП. Если этот показатель выходит за установленные рамки, в отношении страны может быть начата процедура принудительного сокращения дефицита. Из-за нынешнего экономического шока эти правила временно не применяются.