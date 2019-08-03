Страны ЕС выдвинули единым кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву

Представители стран Европейского союза выбрали в пятницу в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Как передаёт Report, oб этом сообщило агентство Reuters.

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства. Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС, то есть 16 стран, на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать лишь в четвертом туре голосования. Дейсселблум сердечно поздравил Георгиеву с успехом. Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.