​Страны ЕС не смогли выбрать нового главу МВФ

Представители стран Европейского союза не смогли в пятницу выбрать единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Reuters, ни представитель Нидерландов Йерун Дейсселблум, ни представитель Болгарии Кристалина Георгиева не получили необходимой поддержки.

Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС (16 стран), на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского Министерства экономики и финансов. Всего прошло два тура. Дискуссия и голосования по кандидатурам продолжались в пятницу с утра до вечера.

По данным Reuters, дискуссии в настоящее время продолжаются с тем, чтобы попытаться найти выход из создавшегося тупика.